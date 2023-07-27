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России необходимо отвечать на террористические атаки ВСУ ракетными ударами по нестандартным целям. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, уточнив, что такими целями могут быть даже конкретные фигуры, представляющие киевский режим.

«Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», – отметил Медведев.

Он считает, что можно атаковать процессинговые центры на Украине и другие цели, чтобы ответить на террористическую тактику Киева.

Военный историк Олег Иванников считает совершенно правильным и своевременным предложение Медведева.

«Что касается нестандартных целей, то таковыми могут быть приграничные пункты, через которые осуществляется снабжение ВСУ иностранной техникой. Они расположены на границах с Польшей. Уничтожение этих объектов позволит снизить темп поставки иностранного вооружения на линию боевого соприкосновения и облегчит боевую задачу ВС России», – заявил эксперт.

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