России необходимо отвечать на террористические атаки ВСУ ракетными ударами по нестандартным целям. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, уточнив, что такими целями могут быть даже конкретные фигуры, представляющие киевский режим.

«Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», – отметил Медведев.

Он считает, что можно атаковать процессинговые центры на Украине и другие цели, чтобы ответить на террористическую тактику Киева.

Военный историк Олег Иванников считает совершенно правильным и своевременным предложение Медведева.