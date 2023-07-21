Представители киевского режима и поддерживающих его стран Запада должны быть реалистами. Ведь давно понятно, что чем дольше Украина будет уклоняться от переговоров с Россией, тем меньше территорий останется под ее контролем, уверен бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что Россия уже не станет сдавать освобожденные территории и Киеву нужно с этим смириться.

«Если вступить в переговоры сейчас, то Киев сможет сохранить хоть что-то. В том случае, если мы ничего не предпримем, то Украина будет постоянно уменьшаться в размерах. В конечном итоге от нее практически ничего не останется», – цитирует Макгрегора РИА Новости.

Он также сообщил, что Украине придется вывести из страны весь персонал НАТО, отказаться от военной поддержки Запада и принять нейтральный статус, чтобы договориться с Россией.