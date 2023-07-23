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Во время встречи белорусского президента Александра Лукашенко со своим коллегой президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, глава Белоруссии рассказал о «напрягающих» власть бойцах частной военной компании «Вагнер».

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» начали активно «напрягать» белорусские власти своим желанием посетить западные страны с «экскурсией». В особенности бойцы частной военной копании желают посетить такие польские города как Жешув и Варшава.

«Хочется на Запад. Разрешите нам сходить на экскурсию» – цитирует командиров ЧВК «Вагнер» президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, военнослужащие «вагнеровцы» прекрасно понимают, что происходит на границах союзного государства, поэтому не могут сдержать своих эмоций.

В настоящий момент подразделения ЧВК «Вагнер» находятся в центральной части Белоруссии, отметил Лукашенко. Также белорусский лидер подчеркнул, что ему не хотелось бы передислоцировать их на западные границы, поскольку «настроения у них плохие».

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