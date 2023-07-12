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Российская певица Лолита Милявская заявила о возможном сотрудничестве с исполнительницей хип-хоп Инстасамкой (настоящее имя Дарья Зотева). Об этом певица рассказала во время интервью для Popcake.

По словам Лолиты, совместная работа с Инстасамкой «может срастись, а может и нет». Певица также отметила, что Инстасамка также как и она зациклена на своем творчестве. Милявская рассказала, что находится в хороших отношениях с Дарьей Зотовой, поэтому певицы не раз уже обсуждали тему общей песни. Сейчас артистки совместно работают над созданием общего трэка, однако пока старания еще не увенчались успехом. Певица также подчеркнула, что совместная песня будет выпущена, как только появится качественный материал.

Также Лолита призналась, что ей по душе творчество многих молодых российских исполнителей. Она отметила, что ей нравится Моргенштерн (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ). Она сравнила начало своего творческого пути и его. По словам артистки, в молодости ее также обвиняли в чрезмерной пошлости.

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