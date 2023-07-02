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Певица Лолита Милявская выступила против критики Сергея Пенкина в адрес Пугачевой. По словам Лолиты, она понимает, почему Пугачева могла кого-то из артистов не взять в свой проект «Рождественские встречи». Она подчеркнула, что и сама неоднократно не была включена в список звезд для шоу Примадонны из-за отсутствия подходящего репертуара. «Алла Борисовна имела право! Конечно, наверное, кто-то и обижался. Я не обижалась», — рассказала Милявская.

Напомним, Сергей Пенкин обвинил Аллу Борисовну, что он ни разу не был приглашен на проект «Рождественские встречи», несмотря на то, что он состоял в приятельских отношениях с Примадонной. По словам артиста, он является прямолинейным человеком. Он подчеркнул, что не умеет «правильно» дружить со знаменитыми коллегами, которые нередко проявляют лицемерие.

«Рождественские встречи» – это ежегодная концертная программа, проводимая Аллой Пугачевой с 1988 по 2012 год. Запись концертов велась в декабре уходящего года, а программа транслировалась по телевидению в рождественские праздники (6 или 7 января в новом году).

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