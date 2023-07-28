ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лолита Милявская, российская певица, считает, что нельзя критиковать молодых исполнителей. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Я из тех людей, которые вообще не завидуют молодым исполнителям и любят их. И когда кого-то из звезд ругают в моем присутствии, я обязательно встаю на защиту», — поделилась Лолита.

Исполнительница хита «На Титанике» отметила, что она всегда поддержит молодого артиста независимо от того, нравится ли ей его творчество или нет. Лолита вспомнила, что сама довольно плохо пела, когда только начинала выступать на сцене.

Она отметила, что не считает, что поет хорошо сейчас. Но в годы молодости это было намного хуже. Лолита пошутила, что ее первым слушателям нужно ставить памятник.

Вам может понравиться

Российский посол в Молдове Васнецов ответил на обвинение Кишинева в шпионаже

Российский посол в Кишиневе Олег Васнецов заявил, что обвинение молдавских властей в адрес посольства России в том, что дипведомство занимается шпионажем при помощи установленных на крыше здания посольства антенн является

В районе Работино уничтожены бойцы ВСУ из элитного подразделения «Волчья стая»

В ходе отступления от населенного пункта Работино Запорожской области попали в засаду и были разгромлены боевики элитного подразделения «Волчья стая» ВСУ Украины. Военные корреспонденты рассказали, что военнослужащие участвовали в попытке

Арктика может стать новой житницей России: ученые разработали агротехнологию для развития сельского хозяйства в Заполярье

Суровые территории Арктики могут превратиться во «вторую целину» для Российской Федерации и стать новой житницей страны благодаря новейшей агротехнологии, разработанной отечественными учеными. Об перспективах развития Заполярья в своем материале рассказывает