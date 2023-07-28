Лолита Милявская, российская певица, считает, что нельзя критиковать молодых исполнителей. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Я из тех людей, которые вообще не завидуют молодым исполнителям и любят их. И когда кого-то из звезд ругают в моем присутствии, я обязательно встаю на защиту», — поделилась Лолита.

Исполнительница хита «На Титанике» отметила, что она всегда поддержит молодого артиста независимо от того, нравится ли ей его творчество или нет. Лолита вспомнила, что сама довольно плохо пела, когда только начинала выступать на сцене.

Она отметила, что не считает, что поет хорошо сейчас. Но в годы молодости это было намного хуже. Лолита пошутила, что ее первым слушателям нужно ставить памятник.