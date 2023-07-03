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Популярная исполнительница Лолита Милявская, несмотря на свой немолодой возраст, продолжает шокировать публику. Отметим, что осенью певица отпразднует свой 60-й день рождения. Во время своего выступления на фестивале VK Fest, проходившем в Санкт-Петербурге, артистка показала публике свои «прелести». Соответствующее видео в Сети было опубликовано одним из зрителей.

Выступать на сцену Лолита вышла в черном мини-платье. Спереди платье было декорировано крупным бантом, поэтому изначально даже не предполагалось, что ягодицы певицы могут быть видны из-под наряда.

Но ведущая мероприятия, Анастасия Ивлеева, попросила Лолиту повернуться к зрителям спиной, чтобы продемонстрировать свой наряд. «Это, наверное, будет некультурно с нашей стороны, но мы можем подерзить. А ты можешь повернуться задом?» — спросила ведущая.

Лолита, в свою очередь, не просто выполнила просьбу Ивлеевой, повернувшись к зрителям спиной, но даже наклонилась. В итоге публике стали видны полуприкрытые ягодицы певицы. Однако присутствующие вовсе не смутились, а проводили певицу со сцены громкими аплодисментами.

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