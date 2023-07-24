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Отец и сын Андрей и Иван Урганты в последнее время испытывают серьезные финансовые затруднения после потери работы еще в прошлом году. Но жизнь продолжается и они предпринимают все возможные меры, чтобы найти альтернативные источники дохода.

Так, отец бывшего ведущего «Первого канала» начал сниматься в новом историческом сериале, рассказывающем о судьбе Петра Столыпина. Режиссер проекта – Алексей Андрианов, в главных ролях – Александр Устюгов («Ментовские войны», «Чума» и прочие), Екатерина Волкова, Стася Милославская, Александр Яценко и другие актеры.

Ургант-старший ранее появлялся на телеэкране в прошлом году. Сейчас он может вновь вернуться к участию в сериалах. Что касается Ивана, о его трудоустройстве в настоящий момент ничего не известно. Ранее сообщалось, что все программы с его участием на «Первом канале» закрыты окончательно.

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