1 октября в польской столице пройдет антиправительственный марш оппозиционных сил, который, по словам бывшего главы Евросовета Дональда Туска, должен собрать более одного миллиона участников.

«1 октября в Варшаве мы организуем марш ’Миллион сердец’, который будет символизировать уверенность в нашей победе. Мы не допустим, чтобы зло овладело нашей повседневной жизнью», – заявил Туск.

Он напомнил, что 4 июня в подобном марше приняли участие 500 тысяч человек. Теперь оппозиционеры намерены собрать миллион, чтобы выразить несогласие с политикой партии власти «Право и справедливость».

Согласно социологическим опросам, проводимым перед парламентскими выборами, партия «Право и справедливость» все же способна набрать большинство голосов. Однако многие поляки намерены голосовать за такие объединения как Польская крестьянская партия, «Польша-2050», «Объединенные левые» и «Гражданская позиция». Не исключено, что они также пройдут в сейм.