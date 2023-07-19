ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

1 октября в польской столице пройдет антиправительственный марш оппозиционных сил, который, по словам бывшего главы Евросовета Дональда Туска, должен собрать более одного миллиона участников.

«1 октября в Варшаве мы организуем марш ’Миллион сердец’, который будет символизировать уверенность в нашей победе. Мы не допустим, чтобы зло овладело нашей повседневной жизнью», – заявил Туск.

Он напомнил, что 4 июня в подобном марше приняли участие 500 тысяч человек. Теперь оппозиционеры намерены собрать миллион, чтобы выразить несогласие с политикой партии власти «Право и справедливость».

Согласно социологическим опросам, проводимым перед парламентскими выборами, партия «Право и справедливость» все же способна набрать большинство голосов. Однако многие поляки намерены голосовать за такие объединения как Польская крестьянская партия, «Польша-2050», «Объединенные левые» и «Гражданская позиция». Не исключено, что они также пройдут в сейм.

Вам может понравиться

Москва проведёт расследование антироссийской провокации в Буче

Прямую роль в организации антироссийской провокации в Буче могли сыграть британские спецслужбы. На это указывают ряд экспертов. В этой связи Москва проведёт собственное расследование инцидента, который произошёл весной прошлого года

Экс-офицер ВВС США Крапивник: «у организаторов теракта на Крымском мосту попросту нет тормозов»

Атака на Крымский мост является для западных стран вполне «стандартной практикой» ведения боевых действий. Об этом в беседе с журналистами заявил бывший офицер ВВС США Станислав Крапивник. Отставной американский офицер

Марк Руффало призвал протестующих актеров перейти в независимое кино

Звезда «Мстителей» Марк Руффало опубликовал пост, в котором призвал протестующих актеров против Ассоциации продюсеров и киностудий перейти к сотрудничеству с авторами независимых фильмов. По словам актера, голливудские продюсеры и владельцы