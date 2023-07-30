Ярослав Малый, являющийся фронтменом группы «Мачете», прокомментировал отмену выступления в Санкт-Петербурге. По его словам, концерт был отменен не по вине рок-группы. Лидер музыкального коллектива призвал фанатов несмотря на их отсутствие на фестивале «Акустика Счастья», все равно поддержать мероприятие. «Сейчас такое время, много грязи. Но в нас она не попадает, и я уверен, что в вас она тоже не попадет», — заявил в своем видеообращении Ярослав Малый.

Ситуацию прокомментировал руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, который подавал заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой проведения проверки личности Ярослава Малого «на предмет финансирования ВСУ». По словам Бородина сейчас лидера групп «Мачете» и «Токио» проверяет ФСБ.

Напомним, что группа «Мачете» должна была выступить на фестивале «Акустика Счастья», однако 29 июля стало известно, что музыканты не появятся на мероприятии.