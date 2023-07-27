52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева шокировала поклонников новыми фото с отдыха в Болгарии. Она позировала в купальнике и подписчики были вынуждены признать, что выглядит телезвезда молодо и свежо.

«Просто ведьма! Вообще не меняется с годами», – написал один из комментаторов, находящийся под впечатлением от снимка.

Ранее Кудрявцева рассказала, что не прибегает к помощи пластического хирурга. Звезда шоу “Секрет на миллион” призывает всех женщин сделать выбор в пользу естественности и много раз подумать, прежде чем решаться на операцию. Лера борется с отеками и морщинами с использованием тейпов, которые, как можно увидеть на фото, работают просто потрясающе.

В настоящий момент телеведущая находится в Болгарии вместе со своей дочерью Машей.