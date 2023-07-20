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Целями для ударов возмездия Россия выбрала морские порты Одессы и Черноморска. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что таким образом РФ четко прояснила свою позицию по продлению «зерновой сделки».

Москва с начала специальной военной операции не трогала Одесский порт. После заключения сделки он занял главенствующее место в зерновой инициативе, однако Киев банально воспользовался такой ситуацией и превратил порт в место складирования надводных дронов, которыми пытался бить по Севастополю и в итоге атаковал Крымский мост, а также другого вооружения и бронетехники.

После ракетных ударов по портам даже Киеву должно быть понятно, что «зерновая сделка» закрыта, приводит слова Леонкова издание «Известия».

Минувшей ночью ВС РФ нанесли третий массированный комбинированный удар, в результате которого были поражены порты Одессы и Черноморска, а также рыбный порт в населенном пункте Бурлачья Балка.

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