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Раскрыты интересные подробности съемок культовой картины «Титаник», которая вышла на экраны в 1993 году. Главные роли в нем сыграли Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.

Именно ДиКаприо чуть отошел от сценария в известной сцене, когда его персонаж пишет портрет обнаженной девушки Роуз. Он должен был сказать «ложись на этот диван», но слегка растерялся при виде своей полуобнаженной партнерши и запутался.

«Ложись на эту кровать… я имею в виду диван», – в растерянности произнес ДиКаприо.

Режиссер Джеймс Кэмерон не стал вырезать ошибку из кадра, он счел, что этот ход показывает замешательство молодого художника.

В этой же сцене Кейт Уинслет использовала купальник, так как отказалась полностью раздеваться. Мало того, ее портрет в ожерелье «Сердце океана» писал совсем не ДиКаприо, а сам Кэмерон, который скорее всего не смог доверить столь важный эпизод молодому актеру.

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