Впервые в своей истории Швейцария может стать импортером молока, так как многие молочные фермы вынуждены закрываться, пишет издание Le Temps.

Журналисты взяли интервью у главы Федерации производителей молочной продукции Бориса Бере, который пояснил, что дальнейшая деятельность ферм является нерентабельной. Они не в состоянии компенсировать расходы на производство, поэтому принимают решение о закрытии даже при наличии огромного спроса.

Сейчас Швейцарии, 80 процентов территории которой – это луга, гораздо выгоднее импортировать молоко. В Европе оно дешевле и не требует дополнительных вложений на производство. Кроме того, подорожание продуктов питания не обошло стороной знаменитые швейцарские сыры, поэтому покупатели в стремлении сэкономить просто перестают их приобретать.