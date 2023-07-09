Как отмечает в своем материале издание Le Monde, решение Белого дома о начале поставок вооруженным силам Украины кассетных артиллерийских боеприпасов свидетельствует о слабости и страхе США перед Российской Федерацией.

Автор материала отмечает, что любые преимущества использования кассетных боеприпасов против военнослужащих российской армии меркнут перед опасностью для мирного населения. Поскольку активные боевые действия идут на территории Украины, то в первую очередь от кассетных боеприпасов будет страдать именно ее мирное население.

При этом администрация Белого дома признает, что решение о передаче украинской армии кассетных боеприпасов продиктовано истощением американских арсеналов. Таким образом, Вашингтон публично признает свою слабость перед Москвой, резюмирует автор статьи.

Напомним, что в очередной пакет военной помощи от США для Украины были включены артиллерийские снаряды DPICM калибра 155 мм. Они были запрещены международной конвенцией, которую ратифицировало 123 страны в мире, но не США и Украина.