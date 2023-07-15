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Телеведущая Лариса Гузеева вместе с дочерью Ольгой Бухаровой отдыхает на курорте в Болгарии. В социальных сетях она опубликовала снимок из бассейна. На ней, кроме самой Гузеевой и Ольги, запечатлена еще и собака Жужа.

«Мои девочки. Только любовь. Только любовь», – сообщила в подписи к снимку ведущая.

Пользователи разглядели у Бухаровой пирсинг – кольцо в носу, и подвергли ее критике, оставив большое количество негативных комментариев. Впрочем, Гузееву это особо не расстроило. Она не в первый раз защищает дочь, отражая любые замечания в ее адрес.

Так случилось и на этот раз.

«А почему это вас волнует? Просто интересно. Ну есть и есть. Надоест, повзрослеет – снимет», – написала телеведущая в адрес критиков.

Ее поддержали преданные поклонники, которые посоветовали всем недовольным следить за своими детьми.

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