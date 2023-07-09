Российские граждане часто игнорируют предупреждения об опасности купания в непредусмотренных для этого местах. Именно это является причиной гибели более 100 человек на пляжах страны, рассказал телеканал РЕН ТВ.
Журналисты объяснили, что купание на незнакомых пляжах – это действительно серьезный риск. Входя в воду, человек с головой погружается в неизвестность. При этом в таких местах нет ни спасателей, ни водолазов, поэтому в случае опасности помочь будет просто некому.
Кроме того, необходимо проявлять осторожность, пользуясь разнообразными услугами и аттракционами, привлекающими туристов на многих отечественных курортах. Так, на реке Шахе популярным является джиппинг – перемещение по руслу на внедорожнике. Услуга предоставляется взрослым и детям, но о мерах безопасности никто не думает.
«Зачастую ни о каких ремнях безопасности в кузове, ни о удерживающих устройствах – возят ведь и детей – речи и быть не может. Но полторы тысячи рублей с человека за экстремальную экскурсию могут грозить еще и административным правонарушением в случае, если маршрут изменен в ту же особо охраняемую речку, например», – рассказали авторы сюжета.