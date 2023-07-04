Российская телеведущая, журналистка и светская львица Ксения Собчак назвала свою коллегу Елену Милашину, которая была избита в Чечне, «бесстрашной женщиной». Об этом Собчак написала в своем Телеграм-канале.

По ее словам, она гордится своим знакомством с «бесстрашной женщиной, журналистом и расследователем Милашиной». Также Собчак разместила в своем посте отрывок из интервью с бывшим журналистом «Новой газеты» Милашиной.

На вопрос Ксении, боится ли Елена заниматься журналистскими расследованиями, последняя заявила, что «Страх – это такая штука… Мы боимся всегда воображаемого больше, чем реального». Также Милашина добавила, что уже неоднократно переживала нападения и отметила, что в такие моменты она ощущала не страх, а прилив адреналина.

По словам российского омбудсмена Татьяны Москалевой, на территории аэропорта Грозного была избита журналистка Елена Милашина. Омбудсмен сообщила, что обратилась с соответствующим заявлением в Следственный комитет и прокуратуру Чеченской Республики.