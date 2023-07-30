Популярная телеведущая Ксения Бородина нередко радует поклонников фотографиями своего времяпровождения. Недавно звезда популярного реалити-шоу «Дом-2» отдыхала в Турции. Теперь же она отправилась во Францию вместе со своими дочерьми.

По словам теледивы, она решила подарить своим наследницам незабываемый отдых в самом романтичном городе мира. Бородина похвасталась своим роскошным номером в отеле Парижа и показала балкон с видом на Эйфелеву башню. Вместе со своими дочками российская телезвезда проводит время, посещая музеи, исторические места в городе и, конечно же, модные бутики.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей – 14-летнюю Марусю и 7-летнюю Теону. Маруся была рождена в браке с предпринимателем Юрием Будаговым. По словам Бородиной, бывший муж не помогает финансово своей дочери и навещает ее всего лишь несколько раз в год. Ксения призналась, что не собирается требовать с него алименты, так как уверена, что в будущем Будагов сам пожалеет о своем безучастии в жизни дочери.

Теону Бородина родила от Курбана Омарова. Однако ведущая развелась с ним из-за его регулярных измен.