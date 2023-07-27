Известная российская телеведущая Ксения Бородина рассказала о своей личной жизни. В своем личном блоге она написала, что провела время с человеком, знающим о ней все. Поклонники теледивы уверены, что она уже состоит в романтических отношениях.

Многие пользователи отмечают, что в последнее время на фото и видео Ксения выглядит невероятно счастливой. Они уверенны, что у знаменитости есть новый возлюбленный, однако она тщательно скрывает свои новые отношения от общественности.

Однако в итоге выяснилось, что близким человеком Ксении Бородиной, который знает о ней все, является ее психотерапевт. По словам Ксении, она знакома со специалистом всего лишь год, однако может ему довериться. Отмечается, что телеведущая пригласила своего психотерапевта на безалкогольную вечеринку.

Напомним, что Ксения Бородина была замужем за Курбаном Омаровым. Их союз разрушился в 2021 году по причине многочисленных измен Курбана. В браке с Омаровым Бородина родила дочь Теону. От первого брака с Юрием Будаговым у Бородиной есть дочь Маруся.