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Ближе к ночи 20 июля в районе Крымского моста была объявлена воздушная тревога. Из-за этого движение временно перекрыли, рассказал руководитель организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В оперштабе Крыма сообщили о воздушной тревоге и приостановке движения, призвав всех автомобилистов как можно скорее покинуть Крымский мост.

Рогов уточнил, что движение по мосту приостановлено до отбоя тревоги.

В 23:47 угроза нападения с воздуха миновала, поэтому движение автомобилей возобновили.

Напомним, что Киев устроил еще один теракт на Крымском мосту. В результате взрыва безэкипажного катера был разрушен один из пролетов. Погибло два человека, их дочь в настоящий момент находится в московской больнице с тяжелыми ранениями.

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