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Средний рейтинг уже вышедших на экраны эпизодов третьей части сериала “Ведьмак” составляет 6,4 балла. Такая оценка говорит о том, что критики восприняли новый сезон несколько хуже, чем два предыдущих.

Первая серия получила оценку в 7,3 балла и пока она остается на первой позиции. К четвертому эпизоду рейтинг съехал до 5,9 балла. Это пока худший результат, но ведь впереди еще будут новые серии.

Аудитория интернет-сайта Rotten Tomatoes также поставила низкую оценку новой части сериала – всего 49% свежести. Предполагается, что дело в замене Генри Кавилла, исполняющего роль Геральта, на Лиама Хемсворта. Кавилл, напомним, покинул сериал, так как ему не понравился уход от оригинального сюжета.

Первые пять серий третьего сезона “Ведьмака” появились на Netflix 29 июня. Остальные пять эпизодов поклонники смогут увидеть 27 июля.

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