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Кристина Асмус, актриса известного сериала «Интерны», рассказала о прошлых отношениях, которые до сих пор вызывают у нее ужасное воспоминание.

Она открыто поделилась, что давно хотела поговорить об этом публично. Во время студенчества она познакомилась с парнем, который неоднократно поднимал на нее руку и проявлял жестокость. Назвав бывшего бойфренда «жестоким маньяком-абьюзером», Кристина подчеркнула, что никто никогда не спрашивал ее о домашнем насилии, но она бы честно ответила, так как сталкивалась с этим лично.

В эфире шоу «Разговоры» на YouTube-канале «Прослушка», актриса рассказала о своем воспитании в 90-е годы, когда чувства были запретны, а борьба с тиранами была неприемлема. «Плакать тоже нельзя. Сказать, что больно, нельзя. Вот нас так воспитывали, мы терпели, всегда терпели», – подытожила она.

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