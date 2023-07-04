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Российская актриса театра и кино Кристина Асмус по завершению последнего в нынешнем сезоне спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» опубликовала на своей страничке в популярной социальной сети пост. Однако нынешняя запись была не об эмоциях, пережитых на сцене. Кристина опубликовала фотографию, где она выглядит очень грустной и заплаканной.

Актриса написала, что накануне пережила самый ужасный день в своей жизни. «Люди, что с вами не так? Такой ужас вокруг. И все как сговорились», – написала Кристина. Артистка также добавила, что произошедшие в ее жизни события станут для нее ценным опытом и закалят ее. «Вы делаете мой хребет титановым», – заключила Асмус.

Кристина рассказала, что ужасное событие случилось с ней перед ее последним спектаклем. Но, несмотря на это, актриса все же вышла на сцену, чтобы завершить свой 11-й сезон в Театре имени Ермоловой. Звезда скандального фильма «Текст» не стала объяснять, что именно с ней произошло, но из ее поста можно понять о моральной усталости актрисы.

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