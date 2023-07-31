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Бывший военнослужащий ВС США Станислав Крапивник прокомментировал заявления Лондона о взятии Украиной Крыма к Рождеству. Он отметил, что даже «две тысячи Рэмбо» не сумеют установить контроль над полуостровом и переломить ситуацию в зоне специальной военной операции.

Ранее в Лондоне рассказали о двух тысячах спецназовцев ВСУ, которые якобы готовятся специально для взятия Крыма. Крапивник обратил внимание на контрнаступление украинской армии и отметил, что такие провалы случаются у Киева всегда, когда его войска обучают западные инструкторы.

«На юге, где самые сильные атаки, за полтора месяца еле-еле дошли до первой линии обороны. Конечно, никакие 2 тысячи там ничего не поменяют. Даже если это 2 тысячи Рэмбо», – отметил аналитик.

Он также добавил, что подобные заявления Киева и его партнеров призваны успокоить народ голодающей страны, экономика которой полностью разрушена, а деньги реками текут в руки олигархов и представителей власти.

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