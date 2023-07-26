Американский сенат рассматривает законопроект Линдси Грэма о поводах для США вступить в конфликт на Украине. Одним из таких поводов станет «русский ядерный взрыв» на украинской территории. По мнению эксперта Станислава Крапивника, закрепление новой нормы в законодательстве станет серьезным соблазном для организации ядерной провокации против РФ, передает “Московский комсомолец”.

Он пояснил, что устроить такую провокацию технически несложно, а вот ее последствия будут зависеть от масштаба. Так, если Киев взорвет «грязную» бомбу в любом из регионов, зона заражения будет совсем незначительной – до 20-30 километров. До Европы радиация в этом случае не дойдет.

Другой, более опасный вариант – это диверсия на атомной станции. К примеру, подрыв сухого хранилища отработанного топлива на ЗАЭС спровоцирует появление облаков с изотопами даже над территорией Польши.

Еще один вариант – использование тактического ядерного боеприпаса ХМ785, который Киев уже получил от США. Его взрыв вызовет появление мощного ядерного гриба и заражение большей территории страны. Обвинят во всем Россию, причем она даже не сможет привести аргументы в свое оправдание, так как слушать их никто не станет.

Кроме того, облака достигнут Западной Европы, из-за чего смогут не только отправлять Киеву оружие, но и ввести войска на украинскую территорию и вступить в противостояние с ВС РФ.