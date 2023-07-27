Группа ученых из Исследовательского института неврологии Уймюнг при Университете Сахмук открыла свойство ослабления алкогольной зависимости, которым обладает растение, часто используемое в традиционной китайской медицине. Результаты научной работы были опубликованы в Journal of Ginseng Research (JGR).

Корейские ученые провели эксперимент с мышами. Особям, которые страдали от алкогольной зависимости, в ходе эксперимента давали экстракт корейского красного женьшеня. После курса лечения исследователи провели анализ тканей гиппокампа животных. Данная область мозга отвечает за память и обучение.

Оказалось, что растение корейского красного женьшеня содержит вещества способные подавлять сигнальный путь PKA-CREB, активно стимулирующийся при развитии зависимости от психоактивных веществ, в том числе и алкоголя. При этом ученые также заметили, что вещества, содержащиеся в растении, ослабляют когнитивные нарушения, вызванные употреблением алкоголя.