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Группа ученых из Исследовательского института неврологии Уймюнг при Университете Сахмук открыла свойство ослабления алкогольной зависимости, которым обладает растение, часто используемое в традиционной китайской медицине. Результаты научной работы были опубликованы в Journal of Ginseng Research (JGR).

Корейские ученые провели эксперимент с мышами. Особям, которые страдали от алкогольной зависимости, в ходе эксперимента давали экстракт корейского красного женьшеня. После курса лечения исследователи провели анализ тканей гиппокампа животных. Данная область мозга отвечает за память и обучение.

Оказалось, что растение корейского красного женьшеня содержит вещества способные подавлять сигнальный путь PKA-CREB, активно стимулирующийся при развитии зависимости от психоактивных веществ, в том числе и алкоголя. При этом ученые также заметили, что вещества, содержащиеся в растении, ослабляют когнитивные нарушения, вызванные употреблением алкоголя.

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