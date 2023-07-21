Массированный удар по Николаеву позволил ВС РФ уничтожить несколько важных военных объектов, сообщил глава местного подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что одна из ракет попала по гостинице «Ингул» в областном центре, где постоянно находились инструкторы НАТО и боевики ВСУ. В течение нескольких часов после атаки на территорию заведения никого не впускали, ее оцепили военные. Проехать могли только представители экстренных служб.

Также удар был нанесен по судоремонтному предприятию Нибулон и порту «Ника-Тера». На последнем объекте после взрыва началась детонация боеприпасов, продолжающаяся весьма длительное время.

Напомним, что ВС РФ нанесли также удары по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске (ранее – Ильичевск).