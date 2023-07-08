Южнокорейская компания Samsung опубликовала на своем YouTube-канале рекламный ролик, посвященный новинке – смартфону Galaxy Z Flip 5 со складным экраном. Авторы короткометражного рекламного фильма высмеяли страх владельцев американских смартфонов iPhone перед новинкой от Samsung.

По сюжету ролика, компания друзей отдыхает на загородной базе отдыха, расположенной в лесу у озера. Сидя за столом, одна из девушек рассказывает «страшилку» о странном телефоне с механизмом складывания. По ее словам, если один раз посмотреть на процесс открывания нового смартфона – сразу же возникает неудержимое желание стать его владельцем.

При этом одна из подружек девушки, смотря внимательно в экран своего смартфона iPhone, заявляет, что в жизни не слышала более глупой истории. Однако, как только она переводит свой взгляд с экрана устройства на друзей, в поле ее зрения попадает телефон Galaxy Z Flip 5. Девушка тут же замирает от умиления на месте.

Далее в течение всего двухминутного ролика друзья пытаются покинуть летний лагерь, прикрывая свои глаза от возможности случайно увидеть новинку от Samsung. При этом по мере их продвижения к автомобилю, часть из них переходит в лагерь поклонников складного смартфона. В конце ролика южнокорейская компания обещает представить свою новинку уже 26 июля.