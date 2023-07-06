Технология управления содержанием сновидений вполне возможно появится в ближайшем будущем, рассказал основатель компании REMspace Михаил Радуга. Издание «Аргументы и Факты» сообщило о проведении компанией первого в мире эксперимента с электрической стимуляцией моторной коры мозга во сне.

В роли испытуемого был сам Радуга, которому вживили электроды в область мозга, отвечающую за разгибание пальцев на левой руке. Он сообщил, что во время сна ему казалось, что из руки выпадают предметы, когда по электродам пропускали слабый электрический ток.

По словам Радуги, пока подобные эксперименты нельзя назвать безопасными, однако ученые работают над технологией, которая позволит обойтись без имплантов. В этом случае появится возможность управлять сюжетами сновидений.

Когда этого удастся достичь, можно будет создать простые устройства, управляющие снами. Это существенно облегчит состояние людей, которые часто видят во сне кошмары, а также поможет получить яркие ощущения пациентам с инвалидностью, лишенных способности передвигаться.