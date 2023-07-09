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Компания-разработчик компьютерных игр Electronic Arts 8 июля официально анонсировала выход нового трейлера и старт приема предзаказов на пятую часть симулятора по смешанным единоборствам UFC 5 в сентябре текущего года.

Разработчики игры опубликовали небольшой тизер с фирменным логотипом игры и опубликовали новость, что публикация первого трейлера и начало приема предзаказов на новую версию популярного файтинга состоится уже в сентябре 2023 года.

Также сотрудники компании EA Sports предложили всем фанатам будущего симулятора по смешанным единоборствам подписаться на рассылку с новостями проекта, чтобы всегда оставаться в курсе последних событий.

Напомним, что ранее инсайдеры сообщили о возможном выходе нового файтинга UFC 5 только на консолях Xbox и PlayStation. Также ходили слухи, что новая версия симулятора смешанных единоборств станет новым словом в жанре, а релиз готовой игры должен состояться уже следующей весной.

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