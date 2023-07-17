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Apple, Samsung, Xiaomi – продукцию этих брендов подделывают чаще всего. Количество контрафактной техники на российских маркетплейсах за последний год увеличилось в два раза. Такие данные приводит газета “Коммерсантъ” со ссылкой на исследование IQ Technology.

Эксперты отмечают, что наиболее высокая доля подделок – в категории смарт-часов. Она может достигать более 60 процентов. Доля подделок смартфонов составляет 31 процент, доля поддельных ноутбуков известных брендов – 30 процентов. Впрочем, сами маркетплейсы не согласны с такими оценками. По их данным, доля контрафактной продукции не превышает 0,1 процента.

Тем не менее эксперты ссылаются на то, что за последний год ведущие производители электроники перестали следить за тем, что происходит на российском рынке. Ранее они всеми легальными способами вытесняли подделки, однако сейчас производителям контрафакта по факту нечего опасаться. Этим и объясняется высокая доля подделок.

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