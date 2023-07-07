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Командир одного из батальонов ВСУ сообщил канадскому порталу CBC о потере 100 отлично подготовленных военнослужащих. Он отметил при этом, что всего в подразделении было 420 бойцов.

По словам офицера, погибшими и ранеными оказались лучшие солдаты подразделения. Теперь батальон деморализован и не может прийти в себя после столь разгромного поражения. Опытных и хорошо подготовленных военных заменили мобилизованные резервисты, которых после призыва готовили всего две недели.

Также корреспондент Нил Хауэр поинтересовался причинами провалов ВСУ в контрнаступлении. Командир украинского батальона объяснил, что российские ВС подготовили весьма прочную первую линию обороны, которую практически невозможно прорвать имеющимися в распоряжении Киева силами. Это практически непроходимые укрепления, минные заграждения, невзрывные сооружения, преодолеть которые украинским боевикам не удается.

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