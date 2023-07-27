Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о ситуации, сложившейся в районе населенного пункта Старомайорское ДНР. Он отметил, что там «противник нырнул в мешок», однако все же есть «но».

На протяжении нескольких дней украинские боевики производили артиллерийские атаки на населенный пункт Старомайорское, выбивая российских бойцов, оборонявших село. Затем ВСУ перешли в наступление и смогли закрепиться на окраинах. Противнику удалось потеснить войска ВС РФ с их позиций, тем самым создалась угроза для российских позиций в районе населенного пункта Урожайное.

Но, несмотря на потерю своих позиций, российские силы сейчас получили возможность вести артиллерийские обстрелы по противнику, так как ему практически негде укрыться. От населенного пункта украинская артиллерия оставила лишь руины. Поэтому закрепившимся на данных позициях боевикам практически негде скрыться от огня ВС России. По словам Ходаковского, «у нас появилась возможность “утюжить” их артиллерией в “огневом мешке”».