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В ночь на 16 июля ВСУ предприняли самую массированную в последнее время атаку на Севастополь. По городу было выпущено 7 беспилотных летательных аппаратов и два морских дрона, но ни те, ни другие цели не достигли. Военный аналитик Юрий Кнутов пояснил, почему этот удар обернулся провалом для противника.

Он сообщил, что активизация атак на Севастополь и другие мирные города РФ – это следствие саммита НАТО, где президенту Украины Зеленскому не довелось похвастать перед западными кураторами значимыми успехами в контрнаступлении. Теперь ВСУ пытаются компенсировать отсутствие «побед» массированными ударами беспилотных аппаратов.

ВС РФ бдительно следят за противником, полностью контролируют воздушное пространство и морскую поверхность. Радиолокационные станции внимательно отслеживают ситуацию, поэтому как первый дрон, так и остальные, которые были запущены врагом после небольшой разведки, успешно ликвидированы.

«По надводным катерам мы отработали трассирующими боеприпасами небольшого калибра. На видео как раз можно наблюдать следы от трассирующих снарядов, которые применяют для того, чтобы было видно, куда стреляешь», – сообщил аналитик.

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