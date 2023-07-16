В ночь на 16 июля ВСУ предприняли самую массированную в последнее время атаку на Севастополь. По городу было выпущено 7 беспилотных летательных аппаратов и два морских дрона, но ни те, ни другие цели не достигли. Военный аналитик Юрий Кнутов пояснил, почему этот удар обернулся провалом для противника.

Он сообщил, что активизация атак на Севастополь и другие мирные города РФ – это следствие саммита НАТО, где президенту Украины Зеленскому не довелось похвастать перед западными кураторами значимыми успехами в контрнаступлении. Теперь ВСУ пытаются компенсировать отсутствие «побед» массированными ударами беспилотных аппаратов.

ВС РФ бдительно следят за противником, полностью контролируют воздушное пространство и морскую поверхность. Радиолокационные станции внимательно отслеживают ситуацию, поэтому как первый дрон, так и остальные, которые были запущены врагом после небольшой разведки, успешно ликвидированы.