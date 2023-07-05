Для ударов по Сумской области ВС РФ впервые задействовали тяжелый беспилотник С-70 «Охотник». Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что этот дрон вполне может стать убийцей украинской системы ПВО.

Аналитик напомнил, что «Охотник» может нести не только до 3 авиабомб, но и подвесную станцию целеуказания. Благодаря этому он превращается в полноценный бомбардировщик. Причем невидимый для вражеских систем противовоздушной обороны.

С-70 разрабатывался для взаимодействия с истребителем пятого поколения Су-57. Он наделен искусственным интеллектом, что позволяет выполнять даже самые сложные задачи. Так, «Охотник» может поражать цели как на земле, так и в воздухе.

Кроме того, работая в связке с Су-57, дрон может разведывать цели для истребителя, поэтому самолет остается вне зоны действия вражеской ПВО и авиации.