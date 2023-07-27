26 июля Россия нанесла очередную серию ударов возмездия за теракт на Крымском мосту. Причем на этот раз они наносились днем, а не ночью. Политолог Андрей Клинцевич рассказал «МК», с чем связано такое резкое изменение тактики.

Он напомнил, что после запуска спутников дистанционного зондирования планеты у России появились новые разведывательные возможности. Одна из них – это отслеживание перемещения движущихся целей и нанесение точных ударов по ним.

«Выявляются цели, которые меняют своё положение, и сразу по ним наносятся удары. Любое промедление, задержка на час-два, могут обернуться потерей цели — она просто покинет зону удара и все. Противник, кстати, тоже отметил, что мы стали наносить удары и по подвижным целям, которые быстро меняют свою локацию», – пояснил эксперт.

Дневной удар, для нанесения которого в воздух поднималось 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, стал самым масштабным с начала специальной военной операции. Целями атаки стали штабы ВСУ, а также подземные склады и командные центры НАТО.