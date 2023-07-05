Попытка активизировать контрнаступление ВСУ обернется для них серьезными проблемами, так как российские ВС получат реальную возможность прорваться вглубь территории Украины. Именно это является одной из причин, по которой Киев замедлил контратакующие действия и не бросает в бой крупные резервы, рассказал бывший сенатор, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Он напомнил, что месяц контрнаступления очень дорого обошелся Киеву. ВСУ потеряли около 15 тысяч боевиков, что сравнимо с потерями СССР в Афганистане за 10 лет. Поэтому командование украинской армии стало действовать более осторожно.

Президент Владимир Зеленский осознает, что если в бой будут брошены оставшиеся в резерве восемь или девять бригад, это приведет к быстрому их уничтожению. И тогда России уже никто не сможет помешать уверенно продвигаться вглубь украинской территории и освобождать один населенный пункт за другим.