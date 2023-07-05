Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Попытка активизировать контрнаступление ВСУ обернется для них серьезными проблемами, так как российские ВС получат реальную возможность прорваться вглубь территории Украины. Именно это является одной из причин, по которой Киев замедлил контратакующие действия и не бросает в бой крупные резервы, рассказал бывший сенатор, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Он напомнил, что месяц контрнаступления очень дорого обошелся Киеву. ВСУ потеряли около 15 тысяч боевиков, что сравнимо с потерями СССР в Афганистане за 10 лет. Поэтому командование украинской армии стало действовать более осторожно.

Президент Владимир Зеленский осознает, что если в бой будут брошены оставшиеся в резерве восемь или девять бригад, это приведет к быстрому их уничтожению. И тогда России уже никто не сможет помешать уверенно продвигаться вглубь украинской территории и освобождать один населенный пункт за другим.

Вам может понравиться

HG: среди туристов, приехавших в Анталью, оказалось больше всего россиян

Более четверти туристов, которые за первое полугодие посетили турецкую провинцию Анталья, оказались россиянами. Такие данные приводит телеканал Haber Global (HG) со ссылкой на Управление культуры и туризма Антальи – передаёт

Киселев рассказал, откуда у него данные по финансированию ЧВК «Вагнер»

Как сообщает РИА Новости, российский телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, откуда у него появились данные по поводу финансирования ЧВК «Вагнер». По словам ведущего программы «Вести недели» на канале «Россия 1», сведения

На колесе обозрения «Солнце Москвы» в парке ВДНХ застряли люди, проводится эвакуация

Посетители парка ВДНХ застряли на внезапно остановившемся колесе обозрения “Солнце Москвы”. Телеграм-канал “Москва live” сообщил, что сотрудники аттракциона эвакуируют людей. Пресс-служба “Солнца Москвы” уже назвала причину остановки. Она произошла из-за