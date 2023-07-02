Жительница Вологодской области оказалась в очень неприятной ситуации из-за возможных действий мошенников на платформе Wildberries. На ее аккаунт в данном маркетплейсе был совершен заказ 865 кремов, стоимостью 200 тысяч рублей. Причем пришел этот заказ не по ее адресу, а в Амурскую область.

По утверждению женщины, она не заказывала данный товар, поэтому не будет его забирать. Однако за отмену покупки сервис требует выплатить 86.5 тысяч рублей. По сообщению авторов Телеграм-канала Baza, новые правила интернет-площадки гласят, что за отказ покупатель должен оплатить 100 рублей за позицию. В итоге женщине придется расстаться с внушительной суммой.

По словам женщины, она обратилась в поддержку Wildberries, но там ей ответили, что заказ был осуществлен с ее аккаунта, поэтому отменить покупку представители интернет-площадки отказались. Девушка хотела удалить данные карты с аккаунта, но ей сказали, что деньги все равно спишутся, так как они уже доступны системе маркет-плейса.