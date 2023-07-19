Самые сильные армии имеются в распоряжении Соединенных Штатов, России и Китая. Именно их назвал китайский чат бот ERNIE Bot, передает РИА Новости.

При составлении рейтинга он учитывать размеры государства, численность и подготовку личного состава, применяемые стратегии и тактики, количество и разновидности вооружения, а также уровень развития технологий.

США оказались в перечне самых сильных армий из-за колоссального оборонного бюджета, а также огромных запасов оружия.

Китай, рассказал чат-бот, имеет на вооружении авианосные корабли, современные беспилотные аппараты и ракеты.

Россия названа одной из сильнейших армий мира за счет стратегического ядерного оружия, новых военных технологий и их постоянного развития, большой численности личного составам.

В пятерку включены также Франция и Великобритания, армии которых хоть и уступают по численности остальным, но все же владеют ядерным оружием.

На вопрос о самой сильной армии мира чат-бот ответил, что каждая из них имеет недостатки, что осложняет выбор.