Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сверхглубокие скважины пытались пробурить многие развитые страны, однако наибольшего прогресса в данном вопросе достигли ученые Советского Союза. Кольская сверхглубокая скважина уходит вглубь земли на 12 километров. Однако после развала Союза научный проект был свернут, а НИИ заброшен.

Теперь руководство КНР в мае текущего года объявило о своих амбициозных планах пробурить в бассейне реки Тарим, расположенном в Синьцзян-Уйгурском округе, сверхглубокую скважину глубиной в 10 километров. Перед китайскими инженерами и учеными стоит задача отточить навыки сверхглубокого бурения и подготовить команду опытных специалистов для будущих проектов.

При этом уже объявлен старт еще одного подобного проекта в КНР – бурение сверхглубокой скважины глубиной в 10,5 километров в провинции Сычуань. Стоит отметить, что стоимость одной подобной скважины составляет минимум 15 миллионов долларов. Однако подобные траты для Китая вполне оправданы на фоне стремления стать мировым лидером передовых научных открытий.

Осуществляя настолько масштабные проекты китайское руководство надеется не только пролить свет на тайну строения Земли, но также и получить практическую выгоду. Поскольку во время бурения ученые могут найти новые месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых.

Вам может понравиться

В Одинцово камеры видеонаблюдения зафиксировали уничтожение беспилотника ВСУ ракетой ПВО

Российская ПВО сбила один из беспилотников ВСУ в Одинцово. Дрон летел в сторону Москвы, но был своевременно обнаружен противовоздушной обороной. В тг-канале «112» опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована работа ПВО.

RS: США должны переложить поиск выхода из украинского конфликта на Европу

Урегулированием конфликта на Украине должна заниматься Европа, так как это именно ее проблема, пишет американский портал Responsible Statecraft. Авторы публикации Джеймс Карден и Катрина ванден Хевел объяснили, что пришло время

Какой курс рубля будет в сентябре: экономист Лобода поделился поводом для оптимизма

В августе на курс рубля могут повлиять мировые новости о цене на нефть, после публикации ежемесячного доклада ОПЕК министерским мониторинговым комитетом. При этом в последний месяц лета не будет заседаний