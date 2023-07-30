Сверхглубокие скважины пытались пробурить многие развитые страны, однако наибольшего прогресса в данном вопросе достигли ученые Советского Союза. Кольская сверхглубокая скважина уходит вглубь земли на 12 километров. Однако после развала Союза научный проект был свернут, а НИИ заброшен.

Теперь руководство КНР в мае текущего года объявило о своих амбициозных планах пробурить в бассейне реки Тарим, расположенном в Синьцзян-Уйгурском округе, сверхглубокую скважину глубиной в 10 километров. Перед китайскими инженерами и учеными стоит задача отточить навыки сверхглубокого бурения и подготовить команду опытных специалистов для будущих проектов.

При этом уже объявлен старт еще одного подобного проекта в КНР – бурение сверхглубокой скважины глубиной в 10,5 километров в провинции Сычуань. Стоит отметить, что стоимость одной подобной скважины составляет минимум 15 миллионов долларов. Однако подобные траты для Китая вполне оправданы на фоне стремления стать мировым лидером передовых научных открытий.

Осуществляя настолько масштабные проекты китайское руководство надеется не только пролить свет на тайну строения Земли, но также и получить практическую выгоду. Поскольку во время бурения ученые могут найти новые месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых.