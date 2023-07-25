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Китайский ученый Чжун Линь Ван из Шанхайского университета создал наногенератор, способный вырабатывать электрическую энергию прямо из воздуха. За свое изобретение Чжу Линь Ван получил престижную премию «Глобальная энергия».

Данные наногенераторы получили название «Генераторы Чжуна». Они могут быть использованы в различных отраслях. Это может быть робототехника, искусственный интеллект, производство «умной» одежды и многое другое. Изобретение Чжу Линь Вана может полностью перевернуть современный мир, начав новую эру энергетических технологий.

«Генераторы Чжуна» основаны на явлении трибоэлектричества – разряд тока возникает в результате изгибания двух тел или их трения. Данное явление было известно еще древним людям, научившимся добывать огонь путем трения камней или палок. В современном мире статическое электричество образуется практически везде, где происходит процесс трения.

Отмечается, что наногенераторы, созданные Чжу Линь Ваном, имеют эффективность до 85%. Поэтому они имеют большую перспективу стать широкоприменяемыми. Их можно будет использовать в различных областях: в электронике, промышленности, медицине и даже спорте.

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