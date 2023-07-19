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34-летняя теннисистка Чжан Шуай из Китая отказалась от дальнейшего участия в турнире категории WTA-250, проводимом в Будапеште (Венгрия) из-за произошедшей панической атаки. Чжан Шуан выступила в первом сете против Амариссы Киары Тот из Венгрии. Сет завершился со счетом 6:5 в пользу венгерки.

Чжан Шуай пыталась опротестовать решение линейного арбитра, который при счете 5:5 зафиксировал попадание мяча в аут. Однако китаянка пыталась опротестовать данное решение, причем на видеоповторе можно было увидеть спорность ситуации. Но судья на вышке согласилась с решением линейного арбитра.

Болельщики на трибунах активно начали поддерживать свою соотечественницу. У китайской теннисистки произошел нервный срыв вследствие панической атаки. В итоге спортсменка отказалась от продолжения в соревновании и снялась с турнира.

Китаянка Чжан Шуан занимает 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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