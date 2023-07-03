Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, российский телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, откуда у него появились данные по поводу финансирования ЧВК «Вагнер». По словам ведущего программы «Вести недели» на канале «Россия 1», сведения ему передали его собственные источники.

«У меня есть свои источники информации», – сказал телеведущий. Однако при этом Киселев не стал раскрывать своих информаторов.

Напомним, что ранее Дмитрий Киселев заявил в эфире, что ЧВК «Вагнер», возглавляемая Евгением Пригожиным, по государственным контрактам получила финансирование в размере 858 миллиардов рублей. Холдинг Пригожина Конкорд оказал государству услуги на сумму 845 миллиардов рублей. Ведущий подчеркнул, что “это не значит, что столько и заработали, но все же, говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций”.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался по просьбе журналистов прокомментировать эти данные. Он порекомендовал представителям СМИ обратиться за разъяснением к Дмитрию Киселеву, который озвучил эти цифры.

Вам может понравиться

Блогер Анна Смолина поделилась своими впечатлениями, после путешествия на пароме до Сахалина

Путешественница и автор популярного блога «А чего дома сидеть» Анна Смолина недавно побывала на Сахалине. После чего девушка поделилась с подписчиками своими впечатлениями от путешествия на пароме до острова. На

В Испании высмеяли высказывание Зеленского о НАТО

Владимир Зеленский заявил, что “НАТО не сможет без Украины”, чем вызвал насмешки читателей испанского издания El Mundo. В комментариях они высказали все, что думают об украинском президенте и его высказываниях.

Отчим девочки, которая подала сигнал о помощи, заявил, что все не просто так

Издание “Комсомольская правда” пообщалось с отчимом девочки, подавшей сигнал о помощи в эфире Первого канала. Карен Тунян рассказал о конфликтных ситуациях, а также о грубом отношении матери к обеим дочерям.