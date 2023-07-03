Как сообщает РИА Новости, российский телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, откуда у него появились данные по поводу финансирования ЧВК «Вагнер». По словам ведущего программы «Вести недели» на канале «Россия 1», сведения ему передали его собственные источники.

«У меня есть свои источники информации», – сказал телеведущий. Однако при этом Киселев не стал раскрывать своих информаторов.

Напомним, что ранее Дмитрий Киселев заявил в эфире, что ЧВК «Вагнер», возглавляемая Евгением Пригожиным, по государственным контрактам получила финансирование в размере 858 миллиардов рублей. Холдинг Пригожина Конкорд оказал государству услуги на сумму 845 миллиардов рублей. Ведущий подчеркнул, что “это не значит, что столько и заработали, но все же, говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций”.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался по просьбе журналистов прокомментировать эти данные. Он порекомендовал представителям СМИ обратиться за разъяснением к Дмитрию Киселеву, который озвучил эти цифры.