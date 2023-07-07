ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский поп-исполнитель, «король отечественного шоу-бизнеса» Филипп Киркоров решил кардинально сменить свой внешний вид. Результатами преобразований певец поделился с поклонниками в социальных сетях. Исполнитель опубликовал серию снимков, на которых он предстал в новом образе.

Внимание поклонников привлекло не пестрое одеяние певца, а его новая прическа, да и весь образ в целом. Во-первых, поклонники отметили, что Филипп изрядно похудел. Во-вторых, он коротко подстриг свои длинные волосы и перекрасил белую бороду в черный цвет. На селебрити был надет легкий костюм Dolce & Gabbana. А глаза Филиппа прикрывали солнцезащитные очки.

Многие поклонники артиста написали, что этот образ является наиболее удачным для Киркорова. «Совсем другое дело!», – отметил один из комментаторов. Другой подписчик написал: «Из старика в брутального мужчину». «Очень молодёжно и жарко», – зарезюмировал еще один поклонник творчества Киркорова.

Вам может понравиться

Представители Росподтребнадзора рассказали, можно ли заболеть смертельной болезнью “неглериоз” после купания в российских водоемах

Стало известно, что в Пакистане скончался молодой парень из-за заражения редким видом амеб Naegleria fowleri. Эти одноклеточные попадают в мозг своего носителя и практически съедают его. Отмечается, что заразиться таким

США приняли решение о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS

В Соединенных Штатах принято решение об отправке на Украину дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS. Журналисты издания The Wall Street Journal сообщают, что теперь осталось получить лишь одобрение президента Джо Байдена, чтобы

Блогер Лебедев: соленый попкорн стал национальным блюдом в Эфиопии

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о национальном блюде в Эфиопии. По его словам, оно оказалось очень неожиданным. Подробностями блогер поделился в видеобзоре, опубликованном на интернет-платформе Rutube, сообщает издание