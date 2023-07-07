Российский поп-исполнитель, «король отечественного шоу-бизнеса» Филипп Киркоров решил кардинально сменить свой внешний вид. Результатами преобразований певец поделился с поклонниками в социальных сетях. Исполнитель опубликовал серию снимков, на которых он предстал в новом образе.

Внимание поклонников привлекло не пестрое одеяние певца, а его новая прическа, да и весь образ в целом. Во-первых, поклонники отметили, что Филипп изрядно похудел. Во-вторых, он коротко подстриг свои длинные волосы и перекрасил белую бороду в черный цвет. На селебрити был надет легкий костюм Dolce & Gabbana. А глаза Филиппа прикрывали солнцезащитные очки.

Многие поклонники артиста написали, что этот образ является наиболее удачным для Киркорова. «Совсем другое дело!», – отметил один из комментаторов. Другой подписчик написал: «Из старика в брутального мужчину». «Очень молодёжно и жарко», – зарезюмировал еще один поклонник творчества Киркорова.