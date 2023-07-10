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Отметку в 100 миллионов долларов кассовых сборов в США кинокомикс “Флэш” смог преодолеть только спустя три недели после начала проката. Всего же фильм заработал с 16 июня по миру более 248 миллионов долларов. Такие данные приводит “Газета.ру” со ссылкой на издание Collider.

Отмечается, что общие сборы картины не дотянули даже до 350 миллионов долларов. По мнению аналитиков, именно столько было потрачено на производства фильма, учитывая маркетинговые издержки на “раскрутку” киноленты. Таким образом, “Флэш” пополнил череду провальных супергеройских фильмов от кинокомпании Warner Bros.

Ожидается, что на цифровых платформах “Флэш” выйдет уже 18 июля, когда полностью закончится мировой прокат фильма. Эксперты предполагают, что в цифровых кинотеатрах кинокомикс режиссёра Энди Мускетти ещё может заработать, но вряд ли интерес в к фильму будет высоким.

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