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В ходе встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу глава КНДР Ким Чен Ын продемонстрировал беспилотники северокорейского производства, внешне похожие на американские MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, передает РИА Новости.

На баннерах, установленных на выставке вооружения армии КНДР, изображены дроны в полете. Это указывает на возможное проведение испытаний новейшей техники. Кроме того, Ким Чен Ын показал Шойгу танки и другую бронетехнику, баллистические и крылатые ракеты.

Напомним, министр обороны РФ отправился в Северную Корею. Там он встретился со своим коллегой и главой КНДР, которому передал личное послание от президента России Владимира Путина. Ким Чен Ын выразил благодарность за это и пригласил Шойгу посетить выставку техники и вооружения, которая проходит в столице государства Пхеньяне.

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