Киевский режим по максимуму старается усилить границы с Республикой Беларусь. Причем ВСУ приступили даже к уничтожению собственных дорог. Такую информацию сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

По словам Демченко, работы проводятся по всей протяженности от линии границы – «от Волыни до Черниговской области». Он подчеркнул, что Украина производит минирование местности на границе с Беларусью, возводит заборы и заграждения, в том числе производится уничтожение дорог, подходящих к белорусской границе. Украинско-белорусская граница имеет протяженность более 1000 километров и, по словам Демченко, ее укрепили максимально эффективно.

Стоит отметить, что данные действия киевский режим проводит на фоне заявлений, что угроза по наступлению российских сил со стороны Республики Беларусь отсутствует. Такое заявление недавно было сделано украинским президентом Владимиром Зеленским.