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Бывший народный депутат Верховной Рады Украины от оппозиционной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович, в настоящий момент находящийся в Израиле, был заподозрен в государственной измене следователями Государственного бюро расследований.

Депутат от партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович обвиняется в «распространении среди политического руководства и населения стран-членов Европейского союза антиукраинской пропаганды».

Украинские следователи уверены, что Рабинович делал «манипулятивные высказывания, наносящие вред безопасности и суверенитету страны. По версии киевского следствия, данные высказывания помогали руководству Российской Федерации «достигать своих военно-политических целей».

Государственное бюро расследований направило запрос о правовой помощи Израилю и передали Рабиновичу уведомление о подозрении. Теперь бывшему украинскому депутату грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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