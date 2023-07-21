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21 июля состоится премьера фильма «Оппенгеймер» о физике, который в 40-е годы прошлого столетия стал руководителем проекта создания ядерной бомбы.

Родившегося в 1904 году Роберта Оппенгеймера нельзя назвать гениальным физиком. Он явно уступал таким знаменитостям, как Эйнштейн, так как хоть и имел талант и необходимые знания, не намеревался уходить в науку с головой.

Оппенгеймер известен работой о черных дырах, о которых в те времена знали очень мало. Если бы эта работа появилась в 90-х годах, то физик вполне мог бы претендовать на Нобелевскую премию, так как ученые сумели доказать его утверждения.

В Манхэттенский проект Оппенгеймер пришел в 1942 году и сразу его возглавил, хотя в группу входили и более именитые ученые. Под его руководством они разработали все теоретические выкладки относительно атомного вооружения и затем начали изучать возможность его создания.

На этом этапе Оппенгеймер оказался в опале. Он не захотел создавать водородную бомбу, из-за чего ему перекрыли доступ к секретным разработкам и лишили господдержки.

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